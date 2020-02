Savona. I vigili del fuoco di Savona sono intervenuti in piazzale Aldo Moro per un incendio che, secondo le prime informazioni, ha interessato il piano superiore dell’edificio occupato dall’ufficio postale.

La densa colonna di fumo che si è alzata dal tetto ha allarmato molti passanti, che hanno subito contattato il Nue. Sul posto sono interventi anche gli agenti della polizia locale e della polizia di stato.

Al momento non si hanno dettagli circa le cause dell’incendio. Ad andare a fuoco sarebbe un locale utilizzato come archivio, e non si registrerebbero feriti.

(si ringrazia Paolo Galvan per alcune fotografie)