Savona, il vicesindaco Arecco annuncia nuovi autovelox mobili “per una maggiore sicurezza sulle strade”

Savona. “Dal quartiere di Lavagnola pervengono segnalazioni circa la pericolosità dell’attraversamento pedonale con semaforo, in Via Crispi, all’altezza della farmacia.” Ad affermarlo, in una nota, è il vicesindaco di Savona Massimo Arecco.

“Poichè i problemi sono principalmente dovuti alla velocità con cui molti veicoli transitano lungo la strada – prosegue Arecco – la Polizia Municipale provvederà a svolgere controlli, nei prossimi giorni, utilizzando autovelox mobili. Tale provvedimento avrà la duplice funzione di costituire un deterrente per tutti coloro che non rispettano il codice della strada e per sanzionare i contravventori”.

“I controlli saranno estesi anche ad altre vie cittadine in cui l’alta velocità dei mezzi costituisce pericolo per la pubblica incolumità” conclude Arecco.