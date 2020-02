Savona, il sogno del 20enne Jacopo Ottonello: ammesso al serale di “Amici” di Maria De Filippi

Savona. È riuscito a superare i tre step con i giudici esterni, conquistando così una delle ultime maglie a disposizione.

Il giovane Jacopo Ottonello di Savona è riuscito a mettere il primo “mattoncino” del suo grande sogno, con l’ammissione al serale di “Amici” di Maria De Filippi.

Ha 20 anni, è stato calciatore e lavorava nell’amministrazione di un cimitero. Ma la passione per la musica, “nata per caso quando aveva 11 anni”, è diventata più forte di tutto.

“Quando Jacopo canta, – si legge sul sito di ‘Amici’, – entra in un mondo tutto suo, chiude gli occhi e entra in una bolla in cui si isola da tutto e tutti. Crede molto nell’amore. Il suo obiettivo è entrare nel cuore delle persone per cui canta”.

Prima di lui, anche un’altra savonese, ormai famosa, aveva preso parte con successo ad “Amici” nel 2010. Si tratta di Annalisa Scarrone, che si classificò al secondo posto ed ottenne anche il Premio della critica (premio vinto anche l’anno dopo ad Amici Big). Un precedente certo di buon auspicio.