Savona. Esperienza indimenticabile per gli Esordienti 2008 e i Pulcini 2009 del Savona Fbc. Le due leve biancoblù hanno trascorso una giornata presso il centro sportivo Vismara di Milano, affrontando due squadre sottoleva del Milan.

Gli Esordienti, come riporta la pagina Facebook Savona Fbc, nel primo tempo fanno un po’ di fatica ad adeguarsi ai ritmi e all’organizzazione di gioco espressa dal Milan che segna tre reti. Nel secondo tempo i biancoblù entrano meglio in campo, i ritmi sono sempre elevati, la partita è combattuta e nel finale di tempo il Savona riesce a passare in vantaggio realizzare un gol di Ghilino aggiudicandosi la frazione per 1 a 0. Il terzo e il quarto tempo sono appannaggio del Milan (2-0 e 4-0), sicuramente più attrezzato, nonostante l’ottima prestazione dei ragazzi di mister Panigo che, nonostante i pochi cambi a disposizione, hanno lottato fino alla fine.

di 24 Galleria fotografica Savona: Esordienti 2008 e Pulcini 2009 in campo contro il Milan









I ragazzi del Savona che hanno affrontato i rossoneri sono stati Enea Bientinesi, Filippo Gallo, Domenico Capilluto, Thomas Ghiglino, Daniele Salvano, Patrick Lazzarini, Davide Napoli, Gioele Mazzotta, Daniele Carlevarino, Aurelio Invernizzi.

Per quanto riguarda i Pulcini, nonostante la loro determinazione, non sono riusciti a strappare un tempo al Milan. Primo tempo non giocato dai piccoli biancoblù, intimoriti dal blasone della maglia avversaria, timidi nell’impostazione e troppo rispettosi in fase difensiva, con reti subite su errori tecnici. Nel secondo tempo il mister cambia tutti tranne il portiere; le difficoltà sono le stesse ma i savonesi contengono il risultato.

Nel terzo tempo rientra il primo gruppo e il Savona gioca alla pari, è più sereno in possesso di palla e più aggressivo nel recupero. Il Milan è più concreto e realizza le due occasioni mentre i biancoblù ne sbagliamo diverse. Nel quarto tempo i savonesi, nonostante qualche difficoltà nell’impostazione, riesce a creare in ripartenza e colpisce una traversa con Lacqua, uno dei migliori.

Sono scesi in campo Gabriele Sugliani, Ludovico Damonte, Filippo Gaggero, Nicolò Albezzano, Luca Giubergia, Giorgio Piacenza, Daniele Siri, Niccolo Rossetti, Ascanio Schipani, Mirko Degiorgis, Kevin Nuredini, Daniele Venturino, Federico Lacqua, Tommaso Bertone.

Al di là dei risultati, che non hanno alcun valore, resta l’utilità delle partite per vedere i pregi e le lacune su cui lavorare; affrontare avversari di caratura elevata è il modo migliore per crescere i giovani biancoblù lo hanno fatto al meglio.