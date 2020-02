Savona. Spettacolare – ed ennesimo – incidente questo pomeriggio sulla strada statale del Cadibona, in via Nazionale Piemonte, dove un tir si è completamente ribaltato finendo per travolgere il guardrail e la facciata di un casa.

Durante la salita verso Altare, il mezzo pesante (che trasportava carbone), affrontando una curva verso sinistra, si è sbilanciato rovesciandosi lateralmente verso destra, colpendo anche la facciata di una casa indipendente. Sul posto per prestare i primi soccorsi sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Savona.

di 9 Galleria fotografica Savona, incidente sulla Sp29 del Cadibona: cassone di un tir si ribalta









Nell’incidente, fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni per la casa travolta sono ingenti. Ironia della sorte, si tratta della stessa casa danneggiata il 18 agosto del 2011 da un altro tir, questa volta carico di carbone: da non troppo tempo erano terminati i lavori di ristrutturazione della facciata. Un altro episodio simile, infine, si è verificato anche il primo aprile del 2015.