Savona, ecco le adesioni per realizzare un gruppo di auto mutuo aiuto per neo genitori di bambini con disabilità

Savona. Ripartono le adesioni per realizzare un gruppo di auto mutuo aiuto in collaborazione con A.M.A.Li, a Savona, presso la sede dell’associazione genitori ‘Seconda stella a destra’.

Il gruppo nasce per far fronte alla crescente richiesta di aiuto da parte di alcune neo mamme appartenenti al gruppo genitori della Onlus allo scopo di poter condividere uno spaziodedicato e aperto al confronto e allo scambio tra loro, finalizzato a sostenersi e sostenere, in un clima accogliente, senza giudizi, quelli con i quali si sceglie di condividere il proprio vissuto.

“Le dinamiche legate alla disabilità – riferisce il presidente della associazione genitori, Francesca Sessa – quando colpiscono il proprio figlio sono dure prove per la neo coppia genitoriale: poter scegliere, poter avere il privilegio di vivere insieme, in un confronto di ascolto attivo, all’interno di un’esperienza di gruppo così significativa, le diverse fasi non de-legabili dell’elaborazione di un lutto, crediamo siano da sostenere in ogni modo e con ogni forza. Non solo nell’ambito sociale ma anche istituzionale”. La partecipazione agli incontri settimanali del gruppo genitoriale di auto mutuo aiuto a sostegno dei neo genitori di figli disabili è assolutamente gratuita, priva di liste d’attesa e avviene previo colloquio preliminare con la facilitatrice, chiariscono dall’associazione.

“Poter proporre un aiuto concreto e vedere aderire i neo genitori a qualsiasi idea progettuale inclusiva (mai aggregante!) per i loro figli e le loro stesse famiglie è un traguardo inaspettato per noi che, insieme allo ‘sportello di orientamento e sostegno per neo genitori di figli disabili’, potrà permetterci concretamente di percorrere un pezzetto di strada insieme, lontani da quell’isolamento sociale con il quale il genitore/ caregiver spesso deve fare i conti”, ha concluso la Sessa.