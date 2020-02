Savona e il welfare: in un convegno i risultati su occupazione giovanile, famiglie, poveri, anziani e disabili

Savona. Il sistema di Welfare negli ultimi anni sta affrontando un processo di profondo cambiamento. Agli attori tradizionali, di natura pubblica, si stanno progressivamente affiancando nelle attività in campo sociale diversi altri attori sociali ed economici (organizzazioni del terzo settore, fondazioni e imprese).

Nella fase attuale, ci sono due ordini di sfide che le politiche sociali devono affrontare nel territorio savonese. La prima, di carattere generale, riguarda la crisi e la trasformazione del Welfare a livello europeo e nazionale, che deriva dal profondo mutamento dei bisogni da fronteggiare e delle soluzioni istituzionali e operative che in tutta Europa stanno prendendo forma.

La seconda concerne invece in modo più specifico l’ambito della città di Savona, in ragione sia dei noti problemi finanziari dell’ente comunale, sia delle numerose criticità di ordine economico, occupazionale e sociale che la città attraversa.

Questo scenario ha stimolato la necessità di riflettere sulla nuova conformazione del sistema del Welfare locale per la città di Savona e sulle politiche che possano rispondere efficacemente a bisogni sociali vecchi e nuovi. A tal fine, il Comune di Savona, settore attività sociali ed educative, ha affidato nel 2019 al Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova l’incarico di approfondire il tema del Welfare locale con una ricerca specifica. In questo progetto, è stata coinvolta anche l’Università Bocconi di Milano.

In particolare, il 18 febbraio si terrà a Savona presso la Fortezza del Priamar il convegno dal titolo “Welfare e innovazione sociale“, all’interno del quale esperti del mondo accademico e istituzionale del settore delle politiche sociali si confrontano per valutare lo sviluppo del sistema di Welfare, portando esperienze di altre realtà locali e nazionali, riflessioni per tracciare nuovi scenari anche in base ai risultati di ricerca.

I risultati che verranno illustrati sono in merito allo scenario demografico, al turismo, all’attività portuale, alla logistica, a come la città di Savona viene vista dall’esterno.

L’attenzione verrà rivolta anche ai giovani e alla loro occupazione, con il coinvolgimento del Campus di Savona; ma anche alle famiglie, ai poveri, agli anziani, ai disabili e ai servizi che ruotano attorno.

Nel corso del convegno, infine, verrà sviluppata una riflessione su come si possa costruire una rete per il rilancio condiviso della città.