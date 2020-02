Savona concede la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, il sindaco: “Non lasciamo assopire le coscienze”

Liliana Segre è cittadina onoraria di Savona. Lo ha deciso oggi pomeriggio all’unanimità il consiglio comunale di Savona: la proposta del sindaco Ilaria Caprioglio è stata approvata con 30 voti favorevoli e nessun contrario o astenuto.

Anche la città della Torretta dunque si unisce a quelle che, attraverso la concessione della cittadinanza onoraria alla senatrice, hanno voluto lanciare un messaggio a favore della memoria dell’Olocausto, di cui Segre è una delle ultime superstiti. La consegna della pergamena dovrebbe avvenire nei mesi di marzo o di aprile. A invitarla è stata la stessa Caprioglio con una lettera, in cui le ha proposto essere presente a Savona entro aprile (a partire da quel mese Segre terminerà la propria attività di incontri nelle scuole) o in un consiglio comunale o in una apposita cerimonia.

“Segre rifugge l’odio, ha sempre anteposto l’amore e ha indicato come primo nemico da sconfiggere l’indifferenza – ha detto Caprioglio in consiglio nel presentare la propria proposta – Io spero che questo riconoscimento sia un altro tassello per non lasciar assopire le coscienze di tutti“.

Una iniziativa a favore della quale sono intervenuti sia consiglieri di minoranza (Marco Ravera, Elisa Di Padova, Mauro Dell’Amico) che di maggioranza (Alessandro Venturelli, Matteo Venturino), per sottolineare l’importanza del ricordo. “Oggi in questa sala ci assumiamo una responsabilità bellissima ed enorme – ha detto in particolare Di Padova – quella di impegnarci a dimostrare ogni giorno di essere degni concittadini, da domani, della senatrice Segre“.

Per la giunta, oltre al sindaco Caprioglio, ha preso la parola l’assessore Silvano Montaldo: “Credo che sia un bel capitolo quello che può scrivere oggi il Comune di Savona. La memoria è importante e quello che è successo non può essere dimenticato, anche grazie a testimonianze come quella della senatrice Segre. Anzi, mi piacerebbe che nelle scuole fosse sempre prevista la lettura del Diario di Anne Frank“.