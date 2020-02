Savona. Misure di sicurezza antiterrorismo, una Savona “blindata” si prepara alla visita dell’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar, per il convegno “100 anni di Israele in Liguria” in programma questa mattina in Provincia.

Massimo dispiegamento di forze dell’ordine in tutta l’area attorno a Palazzo Nervi.

Naturalmente il clima di questi giorni ha alzato i livelli di guardia e attenzione, sicuramente la tensione non manca.

Poliziotti e carabinieri hanno allontanato diverse persone a titolo precauzionale, nell’ambito del dispositivo previsto per la giornata e discusso in sede di Prefettura a Savona.

Il presidio proseguirà fino al termine della visita dell’ambasciatore: il cordone di sicurezza messo in atto fin dalle prime ore del mattino prevede massimi controlli da parte delle forze dell’ordine.

Per l’ambasciatore in visita a Savona presente anche il servizio di sicurezza israeliano, che sta operando in coordinamento la stessa Prefettura savonese.