Savona. L’area parcheggio libera di fronte all’ospedale San Paolo di Savona è una meta necessaria per molti che fanno visita a una persona ricoverata o hanno necessità di sottoporsi a qualche controllo medico presso il polo sanitario savonese.

Si tratta di una zona che permette soste anche prolungate nel tempo e senza il costo di alcun euro, a differenza del parcheggio interno all’ospedale, che prevede un pagamento in base alla sosta.

di 4 Galleria fotografica Parcheggi selvaggi ospedale San Paolo di Savona







E sono pertanto molti gli automobilisti che trovano quotidianamente difficoltà a trovare un posteggio per la propria auto in tale zona, se non mettendosi in attesa per qualche minuto, o ripetendo più e più volte il “giro” della medesima area gratuita.

E questo porta a conseguenze che non possono certo rimanere inosservate e che vanno ritorcersi proprio contro altri automobilisti e pedoni. Parliamo della fila interminabile di auto a bordo strada, “parcheggiate” in un’area a divieto di fermata e che impediscono la normale circolazione, costringendo a delle vere e proprie gincane coloro che cercano di parcheggiare o di uscire da uno degli stalli.

Sempre all’interno e nei pressi dell’area libera, inoltre, non mancano alcuni parcheggi “improvvisati” al limite del creativo, che possono permettersi solo dei fuoristrada: le aiuole. E alcuni degli scatti strapperanno anche qualche sorriso, ma si tratta di un’abitudine che sembra difficile da sradicare.