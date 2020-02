Savona, alla Società 24 Aprile va in scena il dibattito sull’antifascismo

Savona. Questa sera (sabato 8 febbraio), alle 18, presso la società 24 Aprile in via Verdi a Savona, Articolo Uno organizza un dibattito sull’antifascismo, “un percorso che porterà fino alle celebrazioni previste per il 25 Aprile”.

Al dibattito parteciperanno: Simone Oggionni, responsabile Cultura Articolo Uno; Roberto Arboscello, vicesegretario vicario PD Savona; Jan Casella, consigliere comunale Alassio; Mauro Righello, consigliere regionale pd; Claudio Montaldo, presidente Associazione Diesse.

Sono stati invitati anche Anpi Villapiana, Assemblea antifascista-antirazzista di Villapiana, Aned.