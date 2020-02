Savona. Si è svolta questa mattina la presentazione dei lavori di restyling e riqualificazione che, partiti proprio in data odierna (11 febbraio), mirano a rifare il look al sottopasso di via San Michele, a Savona.

Un lavoro molto atteso dalla cittadinanza, anche per questioni di sicurezza, visto il degrado in cui versava e i continui allagamenti ad ogni ondata di forte maltempo.

Alla conferenza erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco Massimo Arecco, il preside del Liceo Martini Gargano e gli studenti della scuola e il presidente dell’Ente Scuola Edile di Savona Maurizio Bagnasco.

“È stato un lavoro lungo e difficile, ma alla fine siamo riusciti, come Comune, a coordinare tutti i soggetti coinvolti, dall’ente scuola Edile ad Alfa, fino al soggetto privato che ci ha concesso i materiali a titolo gratuito”, ha spiegato il vicesindaco Arecco.

“Questo sottopasso si trovava da tempo nel degrado. Per questo abbiamo portato avanti con forza questa iniziativa, che sarà realizzata a costo zero per l’ente comunale. Inoltre, permetterà anche ai ragazzi della scuole di operare nell’ambito dell’alterna scuola-lavoro. L’intervento complessivo richiederà diverse settimane”.

“Al termine, poi, entreranno in gioco gli studenti del liceo Martini, che produrranno una bozza di progetto da presentare al Comune, per dare il via alla parte di rifinitura conclusiva”.

“Siamo convinti che il sottopasso di via San Michele possa essere ultimato e fruibile entro l’estate. Poi ci concentreremo sul sottopasso di via Nizza”, ha concluso il vicesindaco.