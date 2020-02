Savona, al via la decima edizione del Tour dei Cioccolatieri con Art&Ciocc

Savona. Torna il Tour dei Cioccolatieri di Art&Ciocc, organizzato a Savona da venerdì 21 a domenica 23 febbraio, il giro di fama internazionale dei più importanti maestri cioccolatieri artigiani.

La manifestazione si presenta come “una grande festa del cioccolato artigianale dove si potranno degustare golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi e il palato, senza tralasciare salute e benessere, con un’attenzione anche al cioccolato e ai dolci senza glutine, bio, vegan e senza zucchero”.

Novità di quest’anno il pregiato Cioccolato di Modica, che vanta un’antica lavorazione di origine settecentesca e una fama mondiale: la fama mondiale di questo straordinario prodotto sta nella semplicità della lavorazione, nella masticazione granulosa e friabile grazie sia alla mancanza della fase di concaggio che allo zucchero che si presenta in cristalli, e nell’assenza di sostanze estranee (grassi vegetali, latte, lecitina di soia).

Durante la manifestazione non mancheranno le prelibate praline di oltre 42 gusti, le barrette, i cremini, i liquori al cioccolato, le creme spalmabili, le infinite combinazioni di tartufi, croccanti e golosi e i particolari cioccolatini alla birra.

Ogni maestro cioccolatiere è inoltre specializzato in oggettistica al cioccolato (scarpe, borsette, cuori, attrezzi, cellulari e oggetti realizzati ad hoc per i regali delle feste) oppure in specifiche produzioni regionali, come il cannolo siciliano, il cioccolato di Modica o di Perugia.

L’apertura ufficiale degli stand avverrà domani mattina (21 febbraio) alle 10.15, all’incrocio tra piazza Sisto IV e corso Italia, con la degustazione del grande cuore di cioccolato realizzato per l’occasione, che verrà suddiviso tra i presenti.

“Sono felice di aprire, anche quest’anno, l’edizione numero dieci di questo importante evento per la nostra Città. Un evento che vedrà coinvolta c.so Italia a partire dal 21 febbraio e sino al 23 febbraio – afferma l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività produttive Maria Zunato – la festa del cioccolato è stata organizzata dal Comune e da Confcommercio e verranno presentati prodotti di cioccolato provenienti da diverse regioni d’Italia, tra le quali una menzione speciale va alla Sicilia, con il famoso cioccolato di Modica che dall’anno scorso ha ottenuto la certificazione IGP”.

“Un ringraziamento a tutte le aziende che partecipano a questo evento, al Dott. Roberto Donolato, Amministratore delegato di Mark. Co. & Co., l’agenzia che ha ideato e progettato l’iniziativa che coinvolge molte città italiane, compresa la nostra Savona e alla Confcommercio, con la quale collaboriamo attivamente per favorire momenti di aggregazione tra i cittadini e cerare altresì opportunità di sviluppo sul territorio”.

I maestri cioccolatieri di Art&Ciocc provengono infatti da tutta Italia: “È una festa del cioccolato itinerante di grande richiamo, ci vengono a trovare da 50mila a 100mila visitatori ogni weekend” – conclude Roberto Donolato, amministrazione delegato di Mark. Co. & Co., l’agenzia che ha ideato e progettato l’iniziativa, il tour più importante a livello nazionale. Dura dai tre ai cinque giorni, a seconda delle disponibilità delle singole amministrazioni comunali, e da sempre aggrega cittadini e turisti da tutte le regioni italiane.

Il Tour dei Cioccolatieri è un evento di Mark&Co, con il patrocinio del Comune di Savona e la collaborazione di Confcommercio Savona. Partner Burro Superiore Fratelli Brazzale.