Savona. E’ iniziato oggi il Desbarassu per le vie della città della Torretta, l’appuntamento che vede i negozianti aderenti all’iniziativa proporre la propria merce – non solo abbigliamento e calzature – con sconti superiori ai comuni saldi stagionali.

Con questa edizione invernale, la prima dell’anno 2020, viene raggiunta la 26esima edizione di questa particolare manifestazione dedicata agli amanti dello shopping conveniente.

“Quest’anno, dopo aver consultato i commercianti della città, abbiamo deciso di far ricadere l’iniziativa il venerdì e il sabato, anzichè coinvolgere la domenica” comunica il presidente di Confcommercio – Ascom di Savona Laura Chiara Filippi – L’evento si svolgerà il 21 e il 22 febbraio, con attività aperte indicativamente dalle 9 alle 20″.

“Come Ascom, siamo felici che oggi Savona sia così viva, e vorremmo sempre vederla così perchè obiettivamente avere tante persone che passeggiano per la città, che apprezzano quelle che sono le nostre attività commerciali e soprattutto per le promozioni così importanti che ci sono in questo Desbarassu, a noi fa davvero bene” aggiunge Filippi, con entusiasmo.

Quest’anno, inoltre, l’evento è stato inserito in concomitanza con la manifestazione Art&Ciocc, che anima il centro savonese con golosi stand.

Come specifica Laura Filippi, il Desbarassu anche quest’anno vede la presenza dell’iniziativa Aperishopping, in cui alcuni pubblici esercizi della città daranno la possibilità di gustare aperitivi con un’alternativa promozionale.