Savona, al via il corso didattico “Savona e Raffaello, cinque secoli dopo”

Savona. In questi giorni cade un anniversario importante: cinquecento anni dalla morte di Raffaello, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520. Un’occasione propizia, secondo la Società Savonese di Storia Patria, per una serie di riflessioni sull’artista, dominatore della scena culturale europea, con particolare attenzione ai rapporti con la nostra città.

“Se Savona non può vantare un’opera autografa dell’artista – spiegano – va però notato come committenti e pittori locali siano stati direttamente coinvolti nei rapporti con l’Urbinate, a partire da quello più importante e famoso, Giulio II della Rovere”.

Per illustrare quelle vicende, la “Società Savonese di Storia Patria odv” – in collaborazione con il Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l’Istituto Ferraris Pancaldo e il Liceo Chiabrera Martini – organizza un corso intitolato “Savona, nel segno di Raffaello” che, spiegano dall’associazione, avrà l’obiettivo di fornire informazioni e approfondimenti sull’artista e sui rapporti con la nostra città, anche attraverso le opere di alcuni allievi e di altri artisti sensibili ai suoi insegnamenti. I docenti – Massimiliano Caldera, Daniela Piazza, Silvia Sogno, Magda Tassinari – sono profondi conoscitori dei temi trattati e forniranno anche numerose notizie inedite. Sono possibili ulteriori ricerche personali o approfondimenti bibliografici con testi presenti nella biblioteca della Società Savonese di Storia Patria”.

La partecipazione al corso è a numero chiuso e riservata ai soci di Storia Patria in regola con la quota di iscrizione del 2020 mentre è libera per gli studenti delle due istituzioni scolastiche coinvolte. Si dividerà in due “puntate” a marzo 2020.