Savona, al Chiabrera la presentazione del libro sulla vita del “giovane Pertini”

Savona. Domani, giovedì 20 febbraio, presso il teatro Chiabrera di Savona si terrà la presentazione del libro dello storico Giuseppe Milazzo sulla vita del “giovane Pertini”. A comunicarlo, in una nota, sono le sardine savonesi.

Spiegano le sardine: “Questo evento rientra nelle celebrazioni per i 30 anni dalla sua morte e le sardine ritengono che la sua persona abbia contribuito ad illuminare un periodo buio della nostra storia e come tale, va celebrata ed onorata la sua persona per aver regalato la sua vita alla nostra Italia. Mai come in questo momento storico riteniamo importante e fondamentale per la nostra democrazia, portare avanti i valori di antifascismo, parte integrante del dna delle sardine”.

“Sarà presente una delegazione delle sardine di Massa Carrara, a seguito delle dichiarazioni note alla stampa nazionale, del consigliere comunale della Lega che apostrafava il nostro compianto presidente Sandro Pertini, come ‘Brigatista ed assassino’, per ribadire che Massa Carrara è antifascista e una delegazione delle sardine savonesi in rappresentanza delle sardine liguri e di tutte le sardine che si riconoscono nei valori del nostro Presidente Pertini” concludono.