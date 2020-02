Savona, a Le Officine la Giornata della Trasparenza: sarà presente l’assessore Viale

Savona. In occasione della 28esima Giornata mondiale del Malato, l’Asl 2 organizza, in collaborazione con le Associazioni di Tutela e Volontariato del Comitato Misto Consultivo, la “Giornata della Trasparenza”, un’opportunità per presentare tra l’altro la Customer Satisfaction, progetto di analisi del grado di soddisfazione percepita dagli utenti in relazione ai servizi forniti dall’azienda.

Si svolgerà presso il centro commerciale Le Officine di Savona il prossimo 11 febbraio, con inizio alle 16,15 circa.

“Si parlerà, – hanno fatto sapere dall’AAsl2, – di azioni di miglioramento da intraprendere per intervenire e contrastare le criticità segnalate dai cittadini e degli obiettivi e progetti delle diverse Strutture aziendali previsti nel Sistema delle performance discusso e concordato con la Direzione”.

“E’ prevista la presenza dell’Assessore regionale alla salute Sonia Viale oltre all’intervento del Presidente del Comitato che riunisce i rappresentanti dei Volontari, che svolgono la loro quotidiana e preziosa attività affiancando il personale della nostra azienda”.

“Questo incontro, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenta un momento di condivisione dei progetti e delle attività svolte dall’Azienda in materia di trasparenza e lotta alla corruzione, intesi a promuovere la cultura della legalità ed il miglioramento dell’organizzazione, anche attraverso l’adozione delle così dette buone pratiche”.

Nel corso della giornata poi, come ogni anno, presso i presidi Asl2 sarà garantito l’ampliamento dell’orario di visita ai pazienti per l’intera fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 20.30. Compatibilmente con le quotidiane attività di reparto e i Dirigenti medici saranno a disposizione di parenti e familiari per informazioni sullo stato di salute dei ricoverati.