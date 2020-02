Sanremo. Il presidente di Regione Liguria Giovanni ha premiato Leo Gassman, il vincitore delle Nuove proposte, consegnandoli una Lanterna in filigrana di Campo Ligure.

“Si tratta di un’opera straordinaria dell’artigianato della Liguria – ha detto dal palco il governatore- Voglio ringraziare l’orchestra del Carlo Felice, che hanno contribuito a realizzare la splendida cartolina che sta andando in onda nelle serate del Festival e che porta negli occhi di tutti gli italiani le bellezze della nostra regione”.

“Questa è una serata di lavoro non solo per voi che siete qui a Sanremo – ha ricordato Toti – ma anche per le 1000 persone che, capitanate dal sindaco di Genova Marco Bucci, giorno e notte stanno lavorando alla realizzazione del nuovo ponte di Genova. Vorrei che la serata e il Festival fossero dedicati a loro”.