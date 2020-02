San Valentino, ad Albissola il contest “L’amore ci protegge”

Albissola Marina. “L’amore ci protegge” è stato il motto che ha abbracciato gli albissolesi nel 2018 quando, in occasione di San Valentino, in Pozzo Garitta è comparso un coloratissimo ombrello di ceramica che ha idealmente raccolto e protetto i pensieri d’amore dei cittadini.

L’idea, promossa dal Comune, ideata da Laura Filippi e Marzia Pistacchio, e realizzata da Adamo Monteleone, Luca Damonte, Gloria e Serena Salino, trova la sua degna prosecuzione anche nel San Valentino 2020 con il contest di foto e video che premierà l’immagine più votata tra tutti quelli che in questi giorni stanno visitando Pozzo Garitta.

Una bella occasione per visitare il centro storico di Albissola Marina anche a febbraio, farsi una foto in uno scorcio meraviglioso e postarla sulla pagina Facebook “Love Albissola”, dove tanti commercianti albissolesi hanno già messo in palio romantiche colazioni, cene a lume di candela, cofanetti sorpresa e persino una scorta di crocchette per gli amici a 4 zampe che avranno la pazienza di lasciarsi immortalare!

Questo l’invito della poliedrica Marzia Pistacchio:

“C’è una panchina rossa piena di cuori

Ed un ombrello.

Siediti lì.

Poco importa con chi.

Col vicino di casa che non osi salutare

Con quella tipa con troppo rossetto

Con quel tipo che si veste malissimo ma ti fa torcere le budella.

Col tuo amore dei 12 anni, anche se ora ne hai 80.

Con quella stronza che ti ha detto sempre no

E quella santa che ti dice sempre sí.

A noi, ad Albissola Marina, non importa con chi.

Uomo, donna, elefante o liocorno.

Tu siediti.

Guarda su.

E lasciati proteggere.

(e se puoi limona)”

L’appuntamento è quindi per venerdì 14 febbraio alle 16.30 in Pozzo Garitta per la premiazione dei vincitori e tante sorprese. Il pomeriggio sarà coloratissimo e festoso, dedicato a grandi e piccini con danza itinerante e coinvolgente degli allievi della Asd Passodanza di Isabella Ferrigno, i disegni dei bimbi delle scuole di Albissola, le vetrine a tema e gli appuntamenti serali con menu dedicati.

Albissola Marina ricorda inoltre a tutti gli innamorati che sono numerose le location, oggi casa comunale, in cui è possibile sposarsi con rito civile, tra queste spiccano per bellezza ed unicità: la Casa Museo A. Jorn, Villa Faraggiana e gli stabilimenti balneari aderenti.