Albenga. Domenica 9 febbraio al Palamarco di Albenga la Ginnastica San Filippo Neri ha partecipato alla prima prova del campionato italiano L1/L2 Silver e Open con ben diciassette atlete.

Nella categoria L2 Open gruppo, ottavo posto per Martina Filippone, Michela Careddu e Serena Fasano; tredicesime classificate Martina Bologna, Martina Morro e Nicole Robaldo.

Nel L2 Open coppia sesta posizione per Giorgio Enrico e Serena Fasano, none classificate Martina Morro e Nicole Robaldo.

Nella categoria L2 Silver gruppo Matilde Audigrivetta, Carola Bona e Matilde Sappa si sono classificate seconde.

Nona posizione nel L2 Silver coppia per Carola Bona e Matilde Sappa.

Nella categoria L1 coppia femminile Silver seste classificate Camilla Pulerà e Alice Bova, settime Alice Chiappuzzi e Alice Rebaudengo.

Nel L1 coppia mista prima posizione per Aaron Mentil e Asia Gotti, così come nel L1 coppia maschile per Elia Bruno e Aaron Mentil.

Le insegnanti Sandy Giunta ed Anna Buse si sono dette molto soddisfatte dei risultati ottenuti dalle loro atlete e soprattutto super orgogliose del terzo posto ottenuto come società. Il presidente Giuseppina Mingoia ringrazia allenatrici, direttivo, genitori e atlete per le ottima prestazione.

La prossima tappa per le atlete della San Filippo Neri è in programma ad Arcore sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo con le categorie L3/L4/L5 e Gold.