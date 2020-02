Savona. Il Savona supera l’Amatori Genova per 29 a 26 al termine di una partita interamente combattuta a viso aperto e siglando la meta del sorpasso all’ultimo minuto. Grazie a questa vittoria i biancorossi superano il Pavia e si collocano in testa alla classifica del girone di prima fase.

Ci si aspettava un grande match e ma la realtà ha superato le aspettative. Entrambe le squadre hanno preso talmente a cuore l’incontro da renderlo ad altissimo voltaggio agonistico, combattendo su ogni pallone fino all’ultima goccia di energia.

di 49 Galleria fotografica Serie C1: Savona Rugby vs Amatori Rugby Genova









Il livello di gioco ne ha beneficiato e finalmente si è potuto assistere ad un rugby di pregio, da serie superiore; in tutta la prima fase sicuramente non si era visto nulla di simile, al punto che lo si possa definire un test match. Sicuramente entrambe le squadre hanno dato più del proprio limite, una vera e propria partita della vita.

L’incontro parte subito con ritmo sostenuto e per i primi dieci minuti le squadre si studiano, cercando strategie. Apre le marcature il Savona con Serra, centrando i pali con un piazzato, a cui segue la reazione blaugrana rintuzzata con abilità. L’Amatori aumenta la pressione ed i biancorossi, pur difendendo con ordine, cedono al 23° subendo una meta su partenza veloce da ripartenza (3-7).

Da qui la continua e crescente pressione del Savona che sviluppa e poi impone il proprio gioco, finalizzato da Paoletti con una meta da inserimento che con la trasformazione di Serra porta al 10 a 7. L’Amatori ravvisa la difficoltà di guadagnare terreno e si affida ai calci piazzati pareggiando momentaneamente. In chiusura di tempo arriva la bella meta di Ademi, realizzata su lavoro corale della mischia, fissa il risultato sul 15 a 10.

Nella ripresa colpo di mano in apertura di tempo dall’Amatori che sigla la sua seconda meta e torna avanti 15-17. Il Savona preme e attacca con continuità, cercando la marcatura pesante e pressa sempre più i blaugrana nella loro metà campo; i genovesi adottano la giusta strategia di sfruttare ogni punizione per alleggerire e fare punti, infilando ben tre piazzati.

A dieci minuti dal termine il punteggio è 15 a 26, e qui scatta qualcosa: il Savona crede fermamente nella vittoria e aumenta ancora la pressione, siglando una meta corale di mischia ancora con Ademi per il 22-26. Il tempo ormai è agli sgoccioli ma i biancorossi sono lì, ad insidiare senza sosta la meta genovese. A tempo scaduto ci pensa Tripodi che inventa un inserimento da rugby champagne e sigla la meta della vittoria: 29 a 26.

Il tabellino:

Savona Rugby – Amatori Rugby Genova 29-26 (p.t. 15-10) (punti 5-1)

Savona Rugby: Franceri, F. Serra, Paoletti, Scorzoni, L. Bernat, Costantino, M. Bernat, Sillah (Fiabane), Ademi (Tripodi), Rando, Urbani (C) (Giacobbe), Di Murro (Frassino), Maruca (Minuto), Enzi, Baccino; a disposizione A. Serra, Fanciulli. All. Andrea Costantino.

Amatori Rugby Genova: Calzia, Thiache, Gargiullo, Panizza, G. Rattazzi, Sacchini, Sapataro, Ciccarelli, Chavez Cevallos, Benvenuti, Morè, Bia, Bruzzone, Caponetto, Orlandi; a disposizione Bedocchi, Guido, Ferrando, Palomba. All. Francesco Sacchini.