Rugby, i risultati della giornata: Savona vittorioso nel recupero

Savona. Prima domenica di febbraio dedicata a due recuperi nei campionati seniores, con battuta d’arresto per il Cus Genova in gara a Grugliasco con gli altri universitari subalpini e l’affermazione del Savona nel derby con l’Amatori Genova.

Per il club ponentino quindi, autori di quattro mete con Tripodi, Fiabane, Paoletti ed Ademi e piazzati di Serra, platonica vittoria nella poule 2 della C1 e conferma ufficiale di accesso alla fase promozione sia per lo stesso Savona che per il Cus Pavia e l’Amatori Genova. Union Riviera e Cadetti del Recco ai playout.

Ferma l’Under 18, mentre nella categoria degli Under 16 sono ripartiti i tornei interregionali con interessanti prove della Franchigia Ligues1 a Biella, della Ligues2 al Fontanassa, delle Province dell’Ovest a Cogoleto e dell’Amatori Genova vincitore sul difficile campo del Biella.

Serie A girone 1 (recupero)

Itinera Cus Torino – Cus Genova 36-12

Classifica: Accademia Nazionale, Biella 44, Itinera Cus Torino 41, Pro Recco 37, VII Torino 34, Parabiago 26, ASR Milano 25, Cus Genova 12, Amatori Alghero 10, I Centurioni 8.

Serie C1 girone D poule 2 (recupero)

Savona – Amatori Genova 29-26

Classifica: Savona 33, Cus Pavia 29, Amatori Genova 25, Union Riviera 9, Pro Recco/B 0.

Under 16 girone 1 interregionale poule 2 (1ª giornata)

Cus Genova – ASR Milano 14-26

Cus Torino – VII Torino 45-7

Classifica: ASR Milano, Cus Torino 5, Cus Genova, VII Torino 0.

Under 16 girone 2 interregionale poule 2 (1ª giornata)

Biella – FTGI Ligues1 0-12

Rho – Cus Milano 14-33

Classifica: Cus Milano 5, Ligues1 4, Biella, Rho 0.

Under 16 girone 1 Piemonte Trofeo Spagnoli (1ª giornata)

Collegno – Amatori Genova 5-33

Ivrea – Cus Piemonte Orientale 58-7

San Mauro – Unione Monferrato 23-20

Classifica: Ivrea, Amatori Genova 5, San Mauro 4, Unione Monferrato 1, Collegno, Cus Piemonte Orientale 0.

Under 16 girone 2 Liguria Trofeo Oddone (1ª giornata)

FTGI Ligues2 – Union Riviera 34-22

Province dell’Ovest – FTGI Marengo 57-10

Volvera – Moncalieri 5-10

Classifica: FTGI Ligues2, Province dell’Ovest 5, Moncalieri 4, Volvera 1, FTGI Marengo, Union Riviera 0.

Under 14 (13ª giornata)

Savona – Province dell’Ovest 22-12

R.C. Spezia – Province dell’Ovest/2 60-12

Vespe Cogoleto – Cus Genova/1 7-15

Amatori Genova – Cus Genova/2 7-65

Nella foto: Amatori Genova e Cus Genova/2 in campo a Sant’Olcese per l’Under 14