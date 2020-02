Loano. Trovati alcuni manoscritti con intenzioni suicide, già lo scorso anno l’uomo aveva tentato di togliersi la vita, salvato in extremis, inoltre dalle prime testimonianze è stata confermata la forte crisi depressiva a seguito della malattia della moglie ricoverata all’ospedale Santa Corona.

Per la morte di Aldo Grasso, 72 anni, deceduto nel rogo della sua roulotte parcheggiata vicino casa, l’ipotesi del suicidio è quella più probabile, stando ai riscontri investigativi svolti dai militari sul tragico decesso avvenuto ieri pomeriggio a Loano in via delle Trexende.

La salma del 72enne loanese è stata portata all’obitorio del Santa Corona, a disposizione della magistratura che dovrà decidere o meno se disporre l’autopsia per accertare le cause esatte della morte: la Procura savonese ha aperto una indagine.

I carabinieri stanno proseguendo le indagini: al vaglio altre testimonianze, in attesa di relazionare alla Procura di Savona sul drammatico episodio. Si attende, inoltre, la perizia dei vigili del fuoco sulla dinamica dell’incendio che ha distrutto in poco tempo il caravan, senza lasciare scampo all’anziano.

Resta infatti da verificare se il 72enne si sia ucciso appicando il fuoco all’interno della roulotte, oppure abbia usato la bombola del gas, con le esalazioni sprigionate all’interno del mezzo che sarebbero state fatali. Infine, rimane da appurare la possibile deflagrazione sentita da alcuni testimoni, ovvero se la saturazione interna alla roulotte abbia generato le fiamme.

Nelle prossime ore i militari e vigili del fuoco daranno le ultime risposte sulla drammatica fine del 72enne loanese.