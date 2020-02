Loano. Dramma nel tardo pomeriggio a Loano, in via delle Trexende, dove un uomo di 70 anni è morto nell’incendio di una roulotte.

L’episodio si è verificato intorno alle 18.30, con il rogo che ha sprigionato un denso fumo in tutta la zona. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito una forte esplosione.

Immediato è scattato l’allarme con l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, di personale sanitario e dei carabinieri. I militari hanno transennato la zona per svolgere tutte le indagini del caso.

Stando alle primissime informazioni non si esclude l’ipotesi del suicidio: la persona deceduta avrebbe tentato di uccidersi con le esalazioni del gas e quest’ultimo, saturando l’ambiente interno, avrebbe provocato la deflagrazione e il successivo incendio che ha avvolto in breve tempo il caravan, andato completamente distrutto. Secondo quanto emerso l’uomo avrebbe già tentato in passato di togliersi la vita nello stesso modo.

In ogni caso gli accertamenti investigativi sono ancora in corso, e non si esclude nemmeno l’ipotesi di un tragico incidente.