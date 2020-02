Albenga. Questa mattina presso la sala Stucchi del Comune di Albenga si è tenuto un incontro durante il quale gli studenti del DAD (Dipartimento di Architettura e Design) dell’Università di Genova e del laboratorio di urbanistica (del professor Gausa, con la preziosa collaborazione della docente architetto Giorgia Tucci) hanno presentato all’amministrazione comunale sei progetti inerenti la riqualificazione urbana dell’area dell’ex ospedale.

In questa occasione, il Comune di Albenga è stato rappresentato dal vicesindaco Alberto Passino e dall’assessore Silvia Pelosi, che hanno affermato: “Quelli presentati questa mattina sono progetti affascinanti che sicuramente possono offrire molti spunti di riflessione. Logicamente, dal punto di vista pratico, dobbiamo tenere in considerazione che i ragazzi hanno dato libero sfogo alla loro creatività su un edificio che non è di proprietà comunale e sul quale vi sono vincoli e prescrizioni”.

Foto 3 di 3





“Molti progetti presentati ci hanno entusiasmato, ma, tra tutti, vorremmo ricordare quello incentrato sulla ‘serra’ – specificano i due assessori – I vetri e le trasparenze si inseriscono nelle parti storiche e antiche distinguendosi da esse nettamente, ma valorizzandole ed esaltandole”.

“Questo progetto, poi, rappresenta anche un forte legame con la città di Albenga e la sua agricoltura e fornisce alla città un’idea di piazza coperta che certamente manda, per questo, se dovessimo esprimere un nostro giudizio personale, ci orienteremmo su questo progetto” aggiungono.

Soddisfazione tra gli insegnanti e, soprattutto tra i ragazzi coinvolti, per l’opportunità di uscire fuori dalle aule universitarie e avere la possibilità di confrontarsi con un’amministrazione con la quale, magari in un futuro non troppo lontano, molti di loro si rapporteranno come professionisti.