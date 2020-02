Rifiuti ad Alassio: inizia l’iter di condivisione del nuovo progetto di raccolta differenziata

Alassio. Inizia lunedì l’iter di confronto con gli amministratori di maggioranza e opposizione, con le rappresentanze delle associazioni di categoria e sindacali su uno dei temi più caldi dell’amministrazione Melgrati Ter.

SAT ha infatti già presentato alla Giunta il progetto per la revisione del sistema di raccolta dei rifiuti.

“Ora abbiamo calendarizzato una serie di incontri per un confronto fattivo con gli stake holder del territorio – aggiunge Giacomo Battaglia, assessore all’Ambiente del Comune di Alassio – sul nuovo impianto progettuale al quale in questi mesi SAT ha lavorato in continuo confronto con gli uffici comunali e secondo le direttive indicate dall’amministrazione”.

“Gli incontri – prosegue Battaglia – saranno a porte chiuse e inizieranno lunedì mattina. Ci porteranno a verificare definitivamente il progetto che potrà così essere presentato in maniera precisa e puntuale alla cittadinanza e naturalmente agli organi di informazione prima della sua messa in opera”.​