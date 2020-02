Regione, annuncio Vaccarezza: “Aperto il point di Cambiamo in via Pia a Savona”

Savona. “A partire da domani, ogni giorno, al pomeriggio, la porta di questo point sarà aperta a tutti. E qui ci sarò io, o altre persone che hanno aderito al progetto di Giovanni Toti, pronti ad accogliere coloro che avranno dubbi e perplessità o richieste”.

L’annuncio porta la firma del consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza, che ha annunciato l’apertura del point del partito a Savona, prevista domani pomeriggio (11 febbraio) in via Pia.

“Ma se qualcuno non ci potrà raggiungere qui, nessun problema, – ha proseguito Vaccarezza. – Saremo noi a raggiungere tutti nelle loro case, attraverso un nuovo canale di comunicazione via Facebook, dove risponderemo alle domande presenti nei commenti con video dedicati”.

“Colgo l’occasione per ricordare a tutti i prossimi appuntamenti in agenda. Sabato 15 febbraio, alle 11, sarà la grande giornata di Cambiamo a Genova, con la presentazione del nuovo simbolo in vista delle Elezioni Regionali. Al pomeriggio, poi, saremo a Savona, in via Pia, e a Loano, in via Boragine. Infine, domenica 16, al mattino, tutti in via Roma a Cairo Montenotte per fare due chiacchiere con la cittadinanza”, ha concluso Vaccarezza.