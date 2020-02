Regionali Liguria, Paita (Italia Viva): “Confronto programmatico su progetto riformista”

Liguria. “Le forze civiche, riformiste, liberaldemocratiche hanno fatto un decisivo passo in avanti nel dialogo da tempo intrapreso. Hanno condiviso, infatti, l’obiettivo di continuare e rafforzare il confronto programmatico sui temi prioritari e irrinunciabili dalla sanità alle infrastrutture, dal lavoro all’ambiente, temi su cui la nostra regione ha subìto un declino in questi 5 anni”.

Parole di Raffaella Paita in vista delle elezioni regionali in Liguria, con Italia Viva pronta a giocare la sua parte in una coalizione anti-Toti.

“Ora c’è bisogno di una svolta per far ripartire la crescita economica, produttiva e sociale”.

“Per queste ragioni, per favorire un autentico rilancio economico e sociale del territorio ligure, il lavoro dell’area politica e culturale che esprimiamo è fondamentale al fine di definire un progetto autenticamente innovativo e riformista”.

“Continueremo a lavorare insieme, nell’interesse della Liguria e contro conservatorismi e populismi” conclude la parlamentare di Italia Viva.

Intanto Pd e Articolo Uno sono pronti a stringere l’allenza, sull’esempio dell’Emilia, per costruire un campo progressista più ampio possibile. E’ stato avviato un confronto finalizzato a condividere una lista aperta e inclusiva, che raccolga competenze e innovazione, volti e parole nuove. In questo senso le rispettive segreterie si incontreranno e lavoreranno nei prossimi giorni.