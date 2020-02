Regionali Liguria: fine settimana tra Savona, Cairo e Loano per il presidente Toti

Provincia. Si è concluso ieri un fine settimana “denso di impegni” per Cambiamo, il nuovo movimento politico del presidente della Regione Giovanni Toti. Il capogruppo Angelo Vaccarezza ripercorre ne ripercorre le tappe.

“Sabato mattina, dopo la conferenza stampa di presentazione del logo con cui correremo alle elezioni della prossima primavera, centinaia di amministratori e cittadini si sono fermati ai numerosi gazebo allestiti in tutta la regione. In provincia di Savona imponente è stato sabato il flusso di visitatori nei point elettorali di Loano e Savona”.

“Domenica mattina a Cairo Montenotte il banchetto di Cambiamo ha fatto il pieno di amministratori della Valbormida, con una massiccia presenza di sindaci, assessori e consiglieri; la presenza del presidente Toti in piazza Stallani è stata molto apprezzata anche dai numerosi cittadini che si sono fermati per chiedere informazioni e manifestare il proprio sostegno”.

“Sono molto soddisfatto del riscontro avuto dai cittadini in questa due giorni di incontri. Siamo pronti a organizzare altri appuntamenti per condividere il progetto della lista Toti Presidente e incontrare chi avrà piacere di porre domande ed avere maggiori informazioni. Ricordo a tutti che il point di Savona in via Pia 31R da oggi sarà aperto dal lunedì al sabato, tutti i pomeriggi dalle ore 14.30 alle 19. Vi aspetto, per continuare a cambiare la nostra terra con Toti presidente”.