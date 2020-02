Regionali, Ciangherotti: “Sintesi insieme a Melgrati per far vincere Toti alle prossime elezioni”

Savona. Il consigliere comunale e provinciale Eraldo Ciangherotti si è detto contento della scelta di Marco Melgrati di riunire i forzisti e gli ex forzisti: “Sono felice che Marco Melgrati, coordinatore provinciale di Forza Italia, si sia incontrato con gli amici che ad Albenga, nel corso degli anni, hanno lasciato il partito e a volte (per non dire spesso) si sono schierati contro FI”.

“Ricordo a me stesso, prima che agli altri, che come consigliere comunale eletto e, in qualche modo, punto di riferimento cittadino di Forza Italia, già da tempo ho pubblicizzato sulle mie pagine social i contatti per mettermi in contatto direttamente con gli albenganesi di ogni età, che condividano le idee liberali di Forza Italia”, ha proseguito Ciangherotti.

“Le persone che mi appoggiano, tutte di Forza Italia, in questi anni hanno fatto vivere il partito portando un contributo di idee e proposte trasformate in interrogazioni e ordini del giorno in Consiglio comunale. Incontrerò presto l’amico Melgrati e, con lui, potremo fare sintesi tra i ‘vecchi forzisti’ che si erano allontanati e chi ha sempre lavorato per il bene del partito”.

“In questo modo potremo essere più forti in vista delle elezioni regionali che avranno, come ha confermato il nostro presidente Silvio Berlusconi, Giovanni Toti come candidato Governatore della Liguria”: così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga e assessore provinciale”, ha concluso.