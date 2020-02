Regionali 2020, Costa (Liguria Popolare): “Marta Brusoni sarà la nostra candidata nella circoscrizione di Genova”

Savona. Una giornata importante per Liguria Popolare e per il suo presidente, il consigliere regionale Andrea Costa. Oggi infatti è stata annunciata la candidatura alle prossime regionali di Marta Brusoni nella circoscrizione di Genova.

Consigliere comunale a Genova, capogruppo della lista civica del sindaco Bucci ‘Vince Genova’ e già presidente della Commissione V – Territorio e Politiche per lo sviluppo delle vallate, Marta Brusoni quindi correrà alle prossime regionali 2020 con Liguria Popolare: “Per il nostro progetto civico questa è una giornata molto importante e sono convinto che la candidatura di Marta Brusoni possa portare un grande valore aggiunto alla nostra esperienza civica, grazie alla sua profonda competenza e alla sua ferma volontà di agire sempre per il bene del territorio. A Marta va il nostro sincero ringraziamento per la disponibilità, certo che porterà un contributo e un arricchimento importante al nostro progetto”, dichiara il consigliere regionale Andrea Costa.

“Concretezza e moderazione, due dei cardini principali che muovono l’impegno politico di Liguria Popolare, sono doti che descrivono bene anche la nuova candidata: una bontà di intenti e azione che si è riscontrata nelle tante preferenze ottenute (433) alla sua prima prova in politica nel corso delle passate elezioni comunali. Nel corso della conferenza stampa è stata inoltre annunciata la candidatura di Giovanni Di Laora sottufficiale della Marina in servizio all’Istituto Idrografico della Marina a Genova e consigliere comunale nel comune di Rondanina in alta Val Trebbia”, continua Costa.

“Ringrazio anche Giovanni per aver deciso di presentarsi alle prossime regionali con il nostro progetto civico – sottolinea Costa –. Con queste adesioni si segna un ulteriore passo avanti per la costruzione delle liste di Liguria Popolare: stiamo infatti continuando a lavorare con impegno per scegliere dei rappresentanti del territorio che condividano con noi il desiderio di mettersi a disposizione per fare del bene alla Liguria e alla sua popolazione”, spiega Costa. “Tutti i candidati – conclude – verranno poi presentati nel corso di un grande evento”.