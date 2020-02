Referendum sul taglio dei parlamentari: il Comitato Democrazia Costituzionale si riunisce a Savona

Venerdì 7 febbraio alle 18.00 presso l’ISREC in via Maciocio a Savona, si riunisce il Comitato che ha condotto nel 2016 la battaglia per la difesa della nostra Carta Costituzionale rispetto alla riforma Renzi-Boschi.

Il Comitato, cui avevano aderito le maggiori associazioni e rappresentanze cittadine, intende promuovere una serie di incontri ed eventi per informare la collettività in merito alla prossima scadenza del 29 marzo in cui saremo chiamati ad approvare o meno il taglio dei parlamentari.

“Il Comitato considera questa riforma costituzionale una manovra di propaganda politica e demagogica che non apporta alcun tipo di beneficio al popolo italiano ed elude invece i problemi fondamentali come quelli del diritto al voto, della rappresentanza, del diritto di avere dei parlamentari che siano legati al territorio e votati in quanto meritevoli di fiducia e liberamente scelti dalle persone, anziché imposti dai capi partito” si legge in una nota.

“Nel silenzio assordante dei media, sarà ancora una volta una battaglia contro il tempo per difendere i diritti di tutti”.