Rari Nantes Savona: Mariangela Bertonasco è la nuova allenatrice dell’Under 13

Savona. Mariangela Bertonasco, già allenatrice della squadra Under 9, è la nuova allenatrice della squadra Under 13 della Rari Nantes Savona.

Mariangela Bertonasco, vanta un curriculum sportivo come atleta notevole. Queste le sue esperienze da giocatrice:

A.S. Ponente Ligure Albenga per cinque anni, Serie B e successive promozioni in Serie A2 e poi in Serie A1;

Rari Nantes Bologna per due anni in Serie A1 e playoff scudetto;

Lerici Sport per due anni in Serie A1 e playoff scudetto;

CC Ortigia per cinque anni in Serie A1, playoff scudetto e campionessa due volte della Coppa Len;

Plebiscito Padova per un anno in Serie A1, pla-off scudetto e qualificazione alla Coppa Len;

Polisportiva Messina per un anno in Serie A2 e promozione in Serie A1;

Nazionale italiana per due anni in Under 20 campionato europeo e campionato mondiale, un anno in nazionale maggiore.

Come allenatore, invece, ha iniziato all’Ortigia di Siracusa dove ha allenato la categoria Under 15 per due anni, quindi, tre anni fa è arrivata a Savona dove ha iniziato ad allenare la squadra Under 9 con la quale ha raggiunto buoni risultati sia agli Aquagol regionali che all’HaBaWaBa di Lignano.

Afferma il presidente della Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone: “Un importante passo in avanti per Mariangela che ha fin qui allenato o forse sarebbe meglio dire allevato i nostri piccoli Under 9. Ha accettato la sfida di salire di categoria e complessità sportiva e, quindi, crescere come allenatrice. In bocca al lupo Mariangela, sono sicuro che farai molto bene”.

Dichiara Mariangela Bertonasco: “Ringrazio la società dell’opportunità che mi è stata data ora per allenare la categoria Under 13. E’ una nuova sfida che sono contenta di affrontare con impegno, passione e professionalità. Mi porterò dietro l’esperienza maturata allenando i piccoli ed il mio passato da atleta”.

Nella foto: Mariangela Bertonasco con la squadra Under 9