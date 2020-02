Rari Nantes Savona in lutto, è scomparso Mario Berruti

Savona. Rari Nantes Savona in lutto per l’improvvisa scomparsa del dirigente Mario Berruti.

“Nella tarda serata di ieri ci ha lasciato improvvisamente Mario Berruti, dirigente storico della Rari Nantes Savona e marito della responsabile del settore nuoto sincronizzato biancorosso, Matilde Berio. In questo doloroso momento, tutta la Rari Nantes Savona si stringe a Matilde, ai figli Claudia e Roberto, entrambi ex atleti Rari Nantes, ed agli amati nipoti” comunicano in una nota dalla società sportiva.

I funerali di Mario Berruti si svolgeranno Lunedì 17 Febbraio alle ore 15 nella chiesa del Santo Spirito e Concezione in via Nizza 120 nel quartiere di Zinola, Savona.