Rally, concerti, libri, mostre d’arte, conferenze: un interessante fine settimana di eventi in provincia

Provincia. Nell’antica Roma nella prima metà di febbraio si celebravano i Fornacalia, un culto introdotto da Numa Pompilio e dedicato ai forni per cuocere il pane, la cui dea Fornace ne era custode del buon funzionamento. “Invochiamo” anche noi la divinità affinché il caldo “forno” del fine settimana di IVG Eventi doni energia e vitalità al corpo e allo spirito.

La “forza” di Andora sarà la stessa dei roboanti motori delle auto uniche e “irraggiungibili” che accenderanno la nuova edizione della Ronde della Val Merula, che si aprirà con un’appassionante prova speciale e la spettacolare presentazione di rito degli equipaggi.

La perfezione delle melodie di Beethoven, Liszt e Chopin echeggerà tra le poltrone del Teatro Chiabrera di Savona, che sarà piacevolmente travolto dall’estro internazionale del pianista ucraino Vitaly Pisarenko. Finale Ligure si darà delle “arie” grazie alle straordinarie esecuzioni “pianocanore” de Le Tenere Armonie, che trasporteranno “L’opera in salotto”.

Cairo Montenotte concentrerà invece l’attenzione sulla totale affidabilità dei migliori amici dell’uomo con il convegno “Pet Therapy – Attività in atto e progetti”, promosso dall’Anteas.

Sabato 8 e domenica 9 febbraio ad Andora è tempo di rally con la settima edizione della Ronde della Val Merula, primo appuntamento del calendario regionale 2020 organizzato dall’associazione Sport Infinity.

La gara sarà articolata su un invariato percorso di 247.51 km, di cui 45 relativi alla prova speciale “Passo del Ginestro”, che verrà percorsa quattro volte. La prova speciale è stata allungata di 750 metri e portata a 11.250 km mentre l’arrivo è stato spostato in avanti, includendo la stretta inversione a sinistra verso Cesio. Si terminerà 150 metri dopo l’inversione, prima dell’abitato di Cesio.

Sabato la gara sarà riservata alle operazioni preliminari e alla disputa dello Shakedown, ospitato al mattino sulla via per Villalunga, a Stellanello. Le verifiche sportive si terranno sempre al mattino al pian terreno di Palazzo Tagliaferro ad Andora. Nel tardo pomeriggio ci sarà la presentazione di rito di tutti gli equipaggi sulla pedana con il successivo parcheggio delle vetture in parco partenza notturno.

Savona. Sabato 8 febbraio sera al Teatro Chiabrera “sale in cattedra” il grande pianista ucraino Vitaly Pisarenko con le musiche di Ludwig van Beethoven, Franz Liszt e Fryderyk Chopin.

Nato a Kiev nel 1987, Pisarenko ha eseguito il suo primo concerto pubblico all’età di sei anni. Dopo una prima formazione musicale con Natalia Romenskaya e Garry Gelfgat, ha iniziato i suoi studi a Mosca con Yuri Slesarev presso la Scuola Centrale di Musica ed il Conservatorio Čajkovskij. Successivamente ha studiato con Aquiles Delle Vigne al Codarts di Rotterdam e Oxana Yablonskaya in Italia.

Si è quindi perfezionato al Royal College of Music di Londra con Dmitri Alexeev e all’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola con Boris Petrushansky. Nel 2008 vince il Primo Premio al Concorso Internazionale “Franz Liszt” di Utrecht, che gli pubblica un album per la propria etichetta e lo lancia sulla scena internazionale.

Finale Ligure. Sabato 8 febbraio pomeriggio si terrà il concerto “L’opera in salotto”, quarto dei dieci “Pomeriggi Musicali 2020” organizzati dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Per l’occasione saranno ospiti Le Tenere Armonie, quartetto composto dal soprano Cristina Di Mauro, dal mezzosoprano Elisabetta Paglia e dalle pianiste Nordilia Formenti e Angela Ignacchiti.

Il programma dello spettacolo comprenderà arie della tradizione operistica e non solo: da Bizet a Lehar, da Offenbach ad alcuni affascinanti brani per pianoforte a quattro mani composti da Grieg e Dvorak.

Alassio. Sabato 8 febbraio pomeriggio alla Galleria Artender la scrittrice Annalisa Ambrosio presenta il saggio – romanzo “Platone. Storia di un dolore che cambia il mondo”, edito per Bompiani. L’autrice sarà intervistata dal professor Riccardo Aicardi.

Laureata in Filosofia e diplomata alla Scuola Holden, Ambrosio ha curato con Alessandro Baricco il progetto dell’antologia per la scuola secondaria superiore “La seconda luna”, edita da Zanichelli.

Per l’occasione l’artista vicentino Andrea Marchesini presenterà alcune opere pittoriche inedite che richiameranno il pensiero del filosofo.

Cairo Montenotte. Sabato 8 febbraio mattina si terrà il convegno “Pet Therapy – Attività in atto e progetti”. Introduce e modera il presidente di Anteas Roberto Grignolo.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità civili locali interverrà il dottor Angelo Ferrari, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte – Liguria – Valle D’Aosta, su “Le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali e il ruolo veterinari”.

A seguire Annalisa Di Mauro, assegnista di ricerca in Filosofia Morale all’Università degli Studi di Genova, parlerà di come “Stare bene nella relazione: l’alleanza uomo – animale negli IAA”. Inoltre sarà proiettato un filmato sulle attività che si stanno svolgendo nelle case di riposo della Val Bormida.