Raffica di furti a Finale Ligure: i carabinieri denunciano un 39enne

Finale Ligure. Nelle ultime ore i carabinieri hanno ricevuto due denunce per furto da due esercizi commerciali. Una è a firma del Bar dello Sport di via Saccone, dove un uomo è entrato e ha rubato il registratore di cassa, contenente circa 100 euro. L’altra arriva dalla libreria Centofiori in via Ghiglieri, dove sono stati rubati 400 euro, un tablet e altro materiale.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate subito e si sono rivelate proficue, andando a scoprire l’autore del furto presso il Bar dello Sport. Si tratta di un uomo di 39 anni del posto, incastrato dalle telecamere di sicurezza del locale. I militari, visionando i filmati, sono riusciti a dare un nome al malvivente e a denunciarlo per furto aggravato, restituendo così il registratore di cassa e il suo contenuto al proprietario del locale.

Ma l’ondata di furti non finisce qui. La notte scorsa è stato segnalato un tentativo di effrazione su un infisso di uno stabilimento balneare. Il titolare, considerando anche l’esiguità del danno, ovvero la rottura di un piccolo vetro, non ha voluto sporgere denuncia.

Era stato poi segnalato un ulteriore tentativo di furto o vandalismo ai danni di un altro stabilimento balneare finalese. In realtà è stato accertato dai carabinieri che il titolare aveva trovato una tapparella (che non era stata bloccata dall’interno) semi aperta che ha poi provveduto a richiudere. Nella circostanza, dato che nessun danno è stato subito, anche in questo caso il commerciante non ha voluto sporgere denuncia.

Sono in corso accertamenti per verificare se la persona denunciata possa essere anche l’autore del furto presso il bar dello Sport.

Nel mese di gennaio i carabinieri di Finale Ligure erano riusciti a dare un nome a tutti i ladri autori di alcuni furti su autovetture ed di un tentato furto in abitazione, avvenuti proprio nel comune finalese. Si trattava di tre giovani algerini, bloccati in tempo dai militari prima che l’utlimo furto fosse portato a compimento.

I carabinieri ribadiscono l’importanza di segnalare al 112 qualsiasi situazione sospetta e di denunciare sempre i reati. Solo così è possibile svolgere le adeguate arrività di indagine per scoprire gli autori dei reati.