Quiliano. Il Quiliano&Valleggia mette il turbo rifilando tre reti alla Letimbro, per la gioia di tutto l’ambiente biancorosso e del suo giocatore più esperto, Davide Grippo.

“Era una partita da non sbagliare, giocata da due squadre in zona play out – attacca Grippo – non ci saremmo mai aspettati di essere in una situazione di classifica del genere, ma abbiamo capito la situazione, tirando fuori gli attributi. Il primo tempo è stato molto combattuto, giocato a viso aperto da parte di ambo le squadre, siamo stati bravi a passare in vantaggio su un rigore ineccepibile e nel secondo tempo abbiamo chiuso la gara segnando in altre due occasioni, non rischiando niente sino al termine della gara”.

“Dopo tre sconfitte consecutive abbiamo finalmente messo in campo voglia e determinazione, lottando dal primo all’ultimo minuto, situazione che non era successa nelle precedenti partite. In settimana ci siamo guardati in faccia, si era palesata l’idea di un cambio allenatore, ma credo che non avrebbe avuto senso... la squadra è viva e con un po’ di voglia possiamo giocarcela con tutti”.