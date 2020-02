Quiliano, interrogazione della minoranza: “Preoccupati per il cambio del nome della via Ajvdoscina”

Quiliano. Il gruppo consiliare di minoranza “Quiliano domani” ha presentato una interrogazione in merito al cambio di denominazione di via Ajdovscina voluto dall’amministrazione comunale.

Scrivono dalla minoranza: “Lo scrivente gruppo consiliare ‘Quiliano domani’ presenta la seguente interrogazione al fine di comprendere la posizione dell’amministrazione in merito alla vicenda del cambio di denominazione di via Ajdovscina, questione di cui si sente parlare da tempo, che ultimamente si è riproposta e che un nutrito gruppo di cittadini, recentemente, ha segnalato con grande preoccupazione al nostro gruppo consiliare”

“Premesso che – continuano dall’opposizione – VF nel gennaio del 1974 veniva stipulato, dal compianto Sindaco Andrea Picasso, un Patto di Amicizia “in segno di perenne fratellanza ed amicizia tra i cittadini del Comune di Ajdovscina ed i cittadini del Comune di Quiliano”; VF è competenza della Giunta comunale la scelta di intitolare o modificare l’intitolazione di vie ❑ piazze attraverso propria deliberazione e relativa istanza presso la Prefettura e la Soprintendenza dei Beni Monumentali della Liguria; VF il programma elettorale dell’attuale gruppo di maggioranza non fa riferimento alcuno ad interventi in tal senso; ‘7 il DUP (Documento Unico di Programmazione) non fa cenno ad eventuali modifiche della toponomastica”.

“Attestato che: 1 il sopracitato Documento Unico di Programmazione (DUP), in questo senso non è dirimente; VF un’eventuale scelta di diversa denominazione sarebbe in contrasto al patto di “perenne fratellanza” del 1974 e della storia del nostro Comune; VF l’eventuale cambio di denominazione comporterebbe costi a carico dei cittadini in termini economici nonché di tempo da dedicare alle varie pratiche burocratiche”.

“Considerato che un certo numero di residenti ha manifestato preoccupazione per questa eventualità per tutte le problematiche sopra esposte. Chiediamo al Sig. Sindaco di chiarire in Consiglio Comunale quale sia la volontà dell’Amministrazione in tal senso” terminano dalla minoranza.