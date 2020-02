Biesse Arvedi e Pool Cantù preparano la stagione a Laigueglia

Laigueglia. Sport e turismo, un binomio dal considerevole potenziale, spesso non sempre sfruttato. Un’iniziativa, denominata “Qui Laigueglia”, ha in primis come obiettivo accogliere i gruppi sportivi che parteciperanno al prossimo Trofeo Laigueglia (16 febbraio), tradizionale gara ciclistica su strada, classica d’apertura del calendario italiano.

Nei giorni scorsi, a tal proposito, è scesa in ritiro la Biesse-Arvedi, squadra Continental nella quale militano i pistard Francesco Lamon, Michele Scartezzini, Liam Bertazzo e Davide Plebani. Oltre al giovane Kevin Colleoni, ragazzo messosi in luce nello scorso Giro d’Italia U23 (ex Giro dilettanti), in particolar modo nelle tappe di montagna.

Ad accogliere l’invito anche il Triathlon Pool Cantù 1999, che ha scelto il borgo marinaro per mettere a punto la preparazione in vista dell’imminente stagione agonistica. Nella formazione lariana, tra gli altri, figura Tommaso Gatti, campione europeo nel duathlon e nel triathlon cross (con mountain-bike, da fuoristrada) nella categoria U23.

In occasione del Trofeo Laigueglia sarà inoltre presentato un nuovo progetto, legato sempre al ciclismo professionistico, al fine di valorizzare ulteriormente lo sviluppo del turismo nei mesi invernali.

A più ampio raggio dunque, promozione del territorio; della riviera e dell’entroterra savonese.