Alassio. Si è svolta domenica 2 febbraio la Coppa arcieri di Alassio. Anche in questa occasione si sono ben distinti i portacolori della Arcieri granatiere di Savona, che hanno conquistato buoni piazzamenti e interessanti prestazioni. Quattro le vittorie, due delle quali aprono prospettive tricolori ai savonesi.

I migliori risultati, come spesso accade tra i Granatiere, sono giunti dalle categorie giovanili. Dea Dauti ha vinto la prova giovanissimi femminile nell’arco nudo, mentre nella stessa categoria maschile si è imposto Lorenzo Merlano. Sempre tra i giovanissimi, ma nell’arco olimpico, quarta piazza femminile per Francesca Abbo.

Vittoria e pass per i campionati italiani di categoria per Beatrice Tarantini. Nella gara ragazzi femminile ha superato tutte le rivali, strappando un posto per la gara nazionale. Sesta, nella medesima gara, Keisy Melissa Di Fede. Vittoria e pass anche tra i ragazzi maschile, con Daniele Fiorito che si è aggiudicato la prova di arco nudo.

Tra gli allievi, interessante il dodicesimo posto di Matteo Peluso nell’arco olimpico. Nelle gare senior, settima Marina Atzeni e decimo Luca Bressanin, che conquista il suo record personale, entrambi con l’arco nudo. La gara master di arco nudo, poi, ha visto Alessandro Giacchino e Tiziano Marconcini noni, Bruno Li Calsi undicesimo.