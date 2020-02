Quattordicesimo Memorial Dallera, vittoria del Liguria HC

Savona. La quattordicesima edizione del trofeo Libertas – memorial Sergio Dallera di hockey indoor under 16 è stato un successo per il Liguria.

Il team di casa, allenato da Carlo Colla, infatti ha conquistato la vittoria finale. Interessante il percorso: i biancoblù hanno prima sconfitto il Liguria B per 10-8, quindi il Savona per 12-3, infine il Bad lake Genova per 8-4.

Proprio i genovesi hanno poi ottenuto il secondo posto nella classifica generale, davanti a Liguria B e Savona. Inarrivabile, invece, la formazione A di casa, che ha così ottenuto un prestigioso successo da aggiungere alla bacheca. Il trofeo è intitolato allo scomparso e compianto presidente della formazione locale.

Ecco la squadre vincitrice: Griesi, Addis, El Karim, Paonessa, Calabrò, Papaleo, Perez, Serra, Canay, Frang e Naen.

Il Liguria ha mietuto anche altri successi nei medesimi giorni. Il torneo internazionale Italia – Francia under 14 ha visto un’ottima presenza nella selezione d’età.