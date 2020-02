Quando, come e perché sostituire la tua vecchia caldaia

Problemi con la caldaia? Ecco perché dovresti cambiarla

Se negli ultimi tempi ti è capitato spesso di notare consumi gas troppo alti e riscaldamento meno efficiente, o la manutenzione della tua caldaia è diventata più costosa, forse è giunto il momento di sostituire la tua vecchia caldaia.

Vediamo nel dettaglio quali sono le problematiche che puoi riscontrare con un vecchio impianto e che puoi risolvere con la sostituzione della caldaia.

La bolletta del gas è alta

I metri cubi di gas consumati sono aumentati e questo ha comportato un aumento della bolletta del gas? Probabilmente il rendimento della tua caldaia è calato e non ti garantisce più l’efficienza di un tempo. Questo in genere si verifica in due casi:

se possiedi una caldaia tradizionale , ormai fuori produzione dal 2015 perché, oltre a inquinare l’ambiente, provoca anche un’elevata dispersione di energia;

, ormai fuori produzione dal 2015 perché, oltre a inquinare l’ambiente, provoca anche un’elevata dispersione di energia; se il tuo impianto inizia ad essere datato; è infatti necessario considerare che le caldaie hanno una durata di circa 15 anni e col passare degli anni le sue performance diminuiscono.

Installare una caldaia a condensazione ti potrebbe dunque aiutare a risparmiare e tenere sotto controllo i tuoi consumi energetici. In aggiunta, la tua sarebbe una scelta ecosostenibile perché le emissioni inquinanti delle nuove caldaie sono basse e la loro classe di efficienza energetica è elevata.

Gli ambienti della casa non sono adeguatamente riscaldati

Cambiare la tua vecchia caldaia potrebbe essere il rimedio anche nel caso in cui ti renda conto che la tua abitazione non è più riscaldata a dovere.

Le nuove caldaie a condensazione, infatti, assicurano un rendimento nettamente superiore ai vecchi impianti e ti permettono di usufruire di acqua calda e riscaldamento in qualunque momento.

Gli interventi di manutenzione caldaia sono troppo frequenti e costosi

È consigliabile un controllo periodico di tutte le parti della caldaia soggette ad usura e deterioramento. In questo modo è possibile prevenire malfunzionamenti e dispersioni di calore che pesano sulla bolletta. Quando però il ricorso ad interventi di manutenzione diventa troppo frequente, è il caso di pensare di acquistare una nuova caldaia efficiente al 100%.

Iren Comfort Caldaia: l’offerta che ti permette di risparmiare

Con Iren puoi avere una caldaia a condensazione di ultima generazione, che ti permette di ridurre i tuoi consumi fino al 30% e ha un ridotto impatto ambientale.

Inoltre, nell’offerta Iren Comfort Caldaia sono compresi:

Installazione (ed eventuale ritiro dell’usato)

Manutenzione

Garanzia di 2 anni

Servizio di assistenza specializzato

Installazione del defangatore e del dosatore

Pulizia dell’impianto

Pratiche ENEA e cessione del credito incluse nel prezzo

Realizzazione dello scarico di condensa

Termostato intelligente Honeywell Lyric T6R

Visita la pagina dedicata per avere maggiori informazioni e scoprire come attivare l’offerta Iren.