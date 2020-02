Savona. Si fa sempre più dura la rincorsa della Veloce alla salvezza nel campionato di Promozione.

I benefici del cambio di guida tecnica, con l’arrivo di mister Bruno Tanda al posto di Mario Gerundo, sembrano essersi esauriti. Le due importanti vittorie esterne, 1-5 sul campo del Taggia e 1-2 in casa del Ceriale, intervallate dalla sconfitta interna con l’Arenzano, non hanno avuto un seguito positivo.

I granata sono stati sconfitti per 1-0 dalla Dianese e Golfo; domenica, infine, sono stati battuti per 0 a 1 dal Ventimiglia.

La squadra savonese è penultima in classifica, alla pari con il Camporosso. Evitare i playout appare ormai impossibile; l’obiettivo sarà arrivare a giocarli. Restano 8 incontri da disputare, nei quali fare i punti necessari per non veder allargare eccessivamente la forbice di punti con le rivali che la precedono.

La Veloce, però in questo rush finale dovrà fare a meno del suo capitano: Andrea Cosentino. Già nella partita di domenica contro il Ventimiglia non era potuto scendere in campo, a seguito di un recente infortunio. Oggi il responso medico: lesione totale del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale interno.

Per Cosentino stagione finita: il difensore classe 1987, rendendo pubblica la notizia sulla propria bacheca Facebook, ha dato appuntamento alla prossima annata sportiva.