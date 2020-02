RISULTATO (live): Veloce 0-1 Ventimiglia

Savona. Oggi allo stadio Felice Levratto di Savona (località Zinola) va in scena una delle partite della ventiduesima giornata del Campionato di Promozione (Girone A). Il calcio ligure non si ferma nonostante l’emergenza di Coronavirus a causa della quale sono state sospese tutte le partite nella regione Lombardia (regione alla quale esprimiamo la nostra vicinanza). Le protagoniste del match odierno saranno Veloce e Ventimiglia, due formazioni con obiettivi diversi, ma che faranno di tutto per far gioire i propri tifosi. I padroni di casa dopo una stagione difficile hanno deciso di cambiare allenatore e, da quel momento, sono mutati anche i risultati: due vittorie e due sconfitte. Gli ospiti invece sono in piena lotta per la zona playoff e hanno bisogno dei tre punti per continuare a credere nel sogno.

I locali allenati da Tanda si schierano con Binello, Incorvaia, Barranca, Noto, Tiola, Guerra (cap.), Leone, Giusto, Crocetta, Maida e Colombino

A disposizione ci sono Cerone, Pasquino, Bruzzone, Franceri, Lamberti, Fanelli, Calcagno, Testori e Penna

I ponentini di mister Lamberti rispondono con Scognamiglio (cap.), Peirano, Addiego, Gallo, Musumarra, Serra, Oliveri, Salzone, Scappatura, Ventre e Trotti

In panchina si accomodano Zunino, Bestagno, A.Rea, D.Rea, Legio, Serpe, Calcopietro, Sparma ed Eugeni

L’arbitro della partita è Tommaso Miraglia della sezione di Imperia, coadiuvato da Santina Delfino ed Ivano Sciallero (Genova)

Alle 15:00 il direttore di gara fischia l’inizio del match e la Veloce si dimostra subito propositiva

Al 1’ Colombino si smarca bene in area di rigore e calcia di prima intenzione, ma il portiere avversario risponde presente

Al 7’ i ponentini la sbloccano. Gli ospiti sfruttano al meglio una punizione da ottima posizione. Ventre calcia sulla barriera, ma sulla respinta si avventa Salzone che con un siluro porta avanti i suoi: 0-1 Ventimiglia!

All’11’ Trotti commette un fallo e l’arbitro estrae il primo cartellino giallo della partita

Al 15’ sono ancora gli uomini di Lamberti i più pericolosi con il tiro-cross velenoso di Scappatura: Binello ci mette una pezza, ma il pallone era già uscito

Al 20’ torna a provarci la Veloce con il tiro da fuori di Colombino, che non crea però particolari grattacapi a Scognamiglio

Al 23’ arriva un’azione spettacolare condotta dal Ventimiglia: dai e vai tra Musumarra e Ventre con quest’ultimo che calcia in porta, ma il pallone sfiora soltanto il palo alla sinistra di Binello

Al 28’ Maida calcia una buona posizione, ma il difensore avversario respinge e Crocetta in acrobazia non riesce a essere pericoloso

Al 41’ dopo una fase di stallo la Veloce ci prova direttamente da punizione con il solito Maida, ma il pallone attraversa tutta l’area di rigore e termina sul fondo

Al 43’ Giusto commette una scorrettezza prendendosi il cartellino giallo

Al 44’ Scappatura scarta due difensori e dalla distanza fa partire una magnifica conclusione diretta sotto l’incrocio. Binello però si supera e salva i suoi

L’arbitro comanda un minuto di recupero

Termina così 0-1 un primo tempo frizzante, contraddistinto da numerose occasioni. Il Ventimiglia sembra meritare il vantaggio, ma i padroni di casa nella seconda frazione faranno di tutto per riacciuffare il match.

Alle 16 il direttore di gara fischia l’inizio del secondo tempo, con i due allenatori che confermano gli stessi 11 scesi in campo nei primi 45’

Al 2’ Musumarra commette un fallo e l’arbitro decide di ammonirlo

Al 4’ Scappatura crea la prima occasione della seconda frazione con un magnifico tiro a giro, ma la sfera termina sul fondo

Al 5’ ancora il numero 9 degli ospiti prova a calciare da posizione defilata, colpendo l’esterno della rete