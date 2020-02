Savona. Importante vittoria per la Fortitudo Savona nel big match della prima giornata di ritorno del girone A di Promozione, ai danni del Basket Club Ceriale.

I biancoverdi sono stati gli unici, fino ad ora, ad aver sconfitto la compagine del presidente Morando, nella gara di andata, lo scorso 24 ottobre, in una partita finita non senza polemiche.

La posta in palio nell’incontro di venerdì 31 gennaio era alta: con questa vittoria la Fortitudo resta da sola in testa al campionato con un bilancio di nove vittorie ed una sola sconfitta.

Inizio subito di marca biancoblù: una gran difesa aggressiva impedisce agli ospiti canestri facili; in attacco le mani sono precise,e nel giro di pochi minuti si registra la prima fuga nella partita, con un parziale di più 14.

Il Ceriale aumenta l’aggressività in difesa e, complice un’eccessiva foga dei padroni di casa, riesce a rientrare in partita, sfruttando numerosi contropiedi.

A metà terzo quarto gli ospiti si riportano definitivamente sotto, rientrando sul meno 4, ma una tripla di capitan Ghiga dall’angolo rimanda giù gli avversari e nel giro di poche azioni lo scarto ritorno ad aggirarsi su di una decina di punti e si manterrà tale fino al termine del match, che si chiude sul 69-55.

Un successo che vale tanto per la classifica e galvanizza i savonesi, perché ottenuto contro una buonissima squadra messa molto bene in campo, giovane ed atletica. Ora i biancoblù hanno 2 lunghezze di vantaggio sullo stesso Ceriale e sulla Juvenilia.

Fortitudo Savona come sempre ad andamento poco costante, capace di alternare gran difese ad errori banali; note positive l’aggressività iniziale e la consapevolezza che tutti possono essere utili.

Ora i biancoblù sono attesi dalla trasferta di giovedì 6 febbraio in quel di Sanremo, ma non per cantare, bensì per affrontare il BVC quinto in classifica.

Il tabellino della Fortitudo Savona: Damonte 21, Santi 13, Alessi 11, De Marzi 7, Rollo 6, Ghiga 5, Vaira 4, Spalla 2, Amedeo, Pace.