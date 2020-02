Celle Ligure. Oggi allo stadio Olmo-Ferro di Celle Ligure va in scena il match clou della diciannovesima giornata del Campionato di Promozione (Girone A). Il Varazze tra le mura amiche ospita la capolista Taggia in una sfida per cuori forti, che si prospetta ricca di emozioni e spettacolo. Il pubblico è quello delle grandi occasioni, quella che la compagine locale non può lasciarsi scappare ancora. La scorsa giornata infatti gli ospiti sono stati demoliti con il risultato di 1-5 accusato contro una ritrovata Veloce, ma i nerazzurri non ne hanno approfittato, perdendo anch’essi con la Serra Riccò. Entrambe le squadre hanno quindi voglia di rivalsa, ed è proprio per questo che la partita è così interessante. È anche giusto sottolineare che si tratta di uno scontro di alta classifica. Il Varazze vincendo andrebbe a -1 proprio dal Taggia, mentre i giallorossi ottenendo i tre punti potrebbero dare un importante segnale al campionato. All’andata terminò 3-0 per gli armesi.

I padroni di casa allenati da mister Calcagno, per far gioire i propri tifosi, si schierano con Ferro, Crocilla, Rampini (cap.), Kepi, Ghigliazza, L.Baroni, Garetto, Greco, Angella, F.Baroni e Scala

A disposizione ci sono Risso, Bisio, Tagliabue, Cozzi, Piccardo, Saporito, Guerrieri, Perrone e Fazio

Gli ospiti di mister Siciliano invece mandano in campo Pronesti, Travella, Minghinelli, Tarantola (cap.), Ravoncoli, Cadenazzi, Celotto, Gallo, Gambacorta, Miceli e El Kamli

In panchina si accomodano Munafo, Cavicchia, Cortese, Ferrigno, Rastello, Salamaso, Cutellè, Gerbasi e Conrieri

Arbitra questo big match il signor Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, coadiuvato da Del Genio e Firenze (entrambi della sezione di Genova).