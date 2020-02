LIVE: O. CARCARESE – MILLESIMO 0-0

25′ CARCARESE IN 10! Secondo giallo per Clemente duro su Arena

21′ Ancora forze fresche per il Millesimo, De Madre rileva Negro F.

18′ Seconda sostituzioni per la Carcarese, Caruso per Volga

17′ Punizione dal vertice dell’area di Zizzini, di un soffio sopra la traversa

16′ Infortunio anche per Saviozzi, prende il suo posto Rovere

15′ Mazza acciaccato è costretto a lasciare il campo, al suo posto Vassallo

12′ Giallo per Negro F., che trattiene Clemente

11′ Primo cambio per mister Peirone, fuori Negro L. per Salvatico

10′ Corner dalla sinistra di Negro L. sul secondo palo, dove Protelli di testa impegna da pochi passi un reattivo Allario

7′ Tentativo dalla distanza di Canaparo, conclusione tesa, Santin blocca in due tempi

4′ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, ci prova al volo di prima intenzione Saziozzi, Allario blocca sicuro

1′ Partiti!

SECONDO TEMPO

————————————————————————————

47′ Termina il primo tempo

45′ Giallo per Clemente, duro su Negro F.

44′ Ripartenza del Millesimo, incursione di Morielli in area, diagonale perfetta di mazza che toglie il apllone dai piedi del 7 giallorosso

42′ Dealberti al limite serve Canaparo che controlla e lascia partire il mancino a giro, che lambisce l’incrocio dei pali

39′ Lancio per Ciravegna che a tu per tu indirizza sul primo palo, la sfera colpisce il legno e ritorna in area dove Di Natale spazza

37′ Episodio dubbio in area giallorossa tra Morielli e Dealberti, la Carcarese protesta per un possibile rigore

35′ Filtrante perfetto di Saviozzi per Negro L. che davanti ad Allario manda sul fondo

32′ Primo acuto biancorosso dell’incontro con Zizzini che dai 25 metri batte una punizione quasi perfetta, la sfera finisce colpisce il palo esterno

31′ Ammonito anche Ferri, che ferma Zizzini lanciato in area

30′ Partita che non si accende, poche emozioni e tanto equilibrio, entrambe le formazioni faticano negli ultimi metri

17′ Punizione dalla destra di Di Natale, confusione in area, incornata di Zizzini sul fondo

16′ Prima ammonizione del match, Saviozzi falloso su Canaparo, giallo generoso del signor Viviani

15′ Pallino del gioco del Millesimo, la Carcarese attende gli avversari e riparte

2′ Subito pericoloso il Millesimo, punizione dalla destra di Negro L., rovesciata al limite di Ciravegna, Franco prova a deviare di testa, di poco sopra la traversa

1′ Si parte!

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, match fondamentale per l’Olimpia Carcarese che, dopo la sconfitta subita per mano del Soccer Borghetto, deve assolutamente ritrovare i tre punti per poter ancora sperare in una svolta positiva di questo campionato. La fortuna non è sicuramente dalla parte dei biancorossi che oggi dovranno fare a meno di Cervetto, Hublina, Rebella, Vero, Ezeukwu e Sozzi. Solo un’assenza invece per il Millesimo: il capitano Michelangelo Bove, costretto in tribuna per squalifica. Proprio lui l’incubo della Carcarese, sempre a segno in questa stagione contro i biancorossi sia in campionato che in Coppa Italia. Derby valbormidese, grande amicizia tra le due società, ma la tensione rimane alta e il Millesimo dopo la beffa alla capolista Pontelungo non intende fermare la sua corsa.

FORMAZIONI

OLIMPIA CARCARESE: Allario, Di Natale (c), Mazza, Marini, Spozio, Marenco, Volga, Dealberti, Canaparo, Zizzini, Clemente. A disp.: Odella, Caruso, Vassallo, Manti, Comparato, Siri, Bagnasco. All. Chiarlone

MILLESIMO: Santin, Ferri (c), Negro F., Protelli, Franco, Sismondi, Morielli, Arena, Saviozzi, Ciravegna, Negro L. A disp.: Rabellino, Bertuzzo, Gallo, De Madre, Rovere, Raimondo, Roveta, Armellino, Salvatico. All. Peirone

ARBITRO: Igor Nicola Viviani di Genova