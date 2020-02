LIVE: O. CARCARESE – ANDORA 0-2 (31′ e 42′ Mela)

1′ Al via la ripresa! Subito due cambi per la Carcarese: fuori Caruso e Dealberti, dentro Manti e Marini

SECONDO TEMPO

47′ Finisce il primo tempo

42′ GOOOOOOOOOL! é sempre la premiata ditta Spinelli-Mela a punire i biancorossi: traversone del numero 9 dalla destra, Mela completamente solo in area insacca la sua doppietta

41′ Ancora Carcarese, lancio per Zizzini che in area sotto al pressione di due giocatori calcia addosso al portiere

40′ Cross di Canaparo dalla destra, Zizzini anticipato di un soffio da Ghiozzi che a terra abbraccia il pallone

36′ Bella incursione di Canaparo che si accentra e dal limite tenta il tiro, la conclusione è debole ma lambisce il palo

35′ Conclusione dalla distanza di Michero, Allario blocca in due tempi

33′ Lancio perfetto di Vassallo per Canaparo che in area indirizza in porta, Ghiozzi para, Bagnasco fallisce il tap-in da due passi

31′ GOOOOOOOOOL! Bella giocata di Spinelli sulla destra, si libera del difensore e crossa teso in area, dove Mela in scivolata insacca a porta vuota

28′ Doppio miracolo di Ghiozzi! Bravo Zizzini a resistere alla pressione del difensore e a servire un pallone prezioso a Caruso che nel cuore dell’area lascia partire il destro, Ghiozzi respinge, sulla sfera arriva Canaparo, ma di nuovo il portiere ospite dice no

16′ Ci prova Caruso dalla sinistra, Ghiozzi respinge con i pugni, di prima Zizzini da ottima posizione spara alto

12′ Zizzini intercetta un rinvio e di prima intenzione cerca di beffare il portiere, conclusione deviata di poco a lato

10′ Lancio di Spozio per Zizzini che dal fondo serve Bagnasco sul primo palo, anticipato da un difensore

7′ Erroraccio di Spozio, il suo passaggio in orizzontale intercettato da Spinelli, che punta Vassallo che vince il duello al limite dell’area

2′ Coppia centrale inedita per i biancorossi, Vassallo vicino a Cervetto, costretto ad adattarsi al ruolo a causa delle numerose assenze

1′ Partiti!

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, occasione ghiotta oggi per l’Olimpia Carcarese che dopo quattro giornate a secco di vittoria, affronta una delle ultime della classe: l’Area Calcio Andora, mai vincente in territorio nemico. Tre punti oggi darebbero morale alla squadra di mister Chiarlone, distante solo due lunghezze dalla zona play off, ma sarebbero fondamentali anche per i biancoblu per approfittare dello scontro diretto tra le dirette rivali Letimbro e Borghetto e del difficile compito del Carlin’s Boy con lo Speranza.

FORMAZIONI

OLIMPIA CARCARESE: Allario, Mazza, Marenco, Cervetto, Spozio, Vassallo, Bagnasco, Dealberti, Canaparo, Zizzini, Caruso. A disp.: Odella, Vero, Clemente, Marini, Volga, Manti, Siri, Concas, Ezeukwu. All. Chiarlone

AREA CALCIO ANDORA: Ghiozzi, Bianco, Trombetta, Michero, Tamborino, Garassino, Mangone, Scaglione, Spinelli, Mela, Grande. A disp.: Duberti, Ferrari, Crisonà, Bonsignorio, Peirano, Serrami, Paterno, Battuello, Aramini. All. Delfino

ARBITRO: Marco Cancilleri di Genova