Borghetto Santo Spirito. All’Oliva di Borghetto Santo Spirito va in scena l’ultimo recupero del girone A di Prima Categoria, che questa sera vedrà tutte le squadre allineate con 15 partite disputate e ancora 11 da giocare.

Per l’esattezza si tratta di una ripetizione. Sono di fronte Soccer Borghetto e Letimbro; la partita, valevole per la decima giornata, era terminata 4-0 per i padroni di casa. Ma la società savonese fece ricorso, vincendolo, perché l’arbitro annullò una rete regolare realizzata dai gialloblù su calcio di rigore, ammettendo poi di aver sbagliato.

I biancorossi, pertanto, giungono a questo incontro fortemente determinati a far risultato, per riprendersi i 3 punti che, al triplice fischio del 15 dicembre, credevano di avere ormai conquistato. Vigoria che non mancherà nemmeno alla Letimbro, dato che in quella circostanza i gialloblù si sarebbero portati in vantaggio, ma a seguito dell’errore arbitrale persero un’occasione.

Il Soccer Borghetto può sfruttare l’opportunità per portarsi, in caso di vittoria, a meno 1 dalla capolista Pontelungo. I savonesi sono chiamati a far risultato per uscire dalla zona playout.

La cronaca. Alessandro Giunta presenta i padroni di casa con Dell’Isola, Monteleone, Corciulo, Brignoli, Gagliardo, Simonetti, Carparelli (cap.), Di Lorenzo, Serra, Auteri, Condorelli.

A disposizione Serventi, Patacchini, Ristagno, Velaj, Milazzo, Rembado, Guarisco, Tarditi, Barone.

Maurizio Oliva schiera la Letimbro con Bianco, Morando, Palmiere, Gilardoni, Lovesio, Rossetti, Valdora, Orcino (cap.), Calabrò, Bianchi, Frumento.

In panchina Valerioti, Mellogno, Vanara, Odenato, Carminati, Vario, Cossu, Battistel, Giusto.

Arbitra Manuel Rodio della sezione di Genova.

Si comincia in lieve ritardo, alle 19,03. Una sessantina gli spettatori.

Biancorossi con Dell’Isola in porta; Gagliardo, Brignoli, Corciulo e Monteleone sulla retroguardia; Simonetti davanti alla difesa, Di Lorenzo e Serra sulla mediana; Auteri e Condorelli esterni offensivi con Carparelli punta.

Ospiti con Bianco tra i pali; in difesa da destra Gilardoni, Rossetti, Lovesio, Morando; a centrocampo Orcino e Calabrò con Palmiere e Frumento esterni; Valdora alle spalle della punta Bianchi.

Al 2° Frumento prova la girata in area: alta, ma guadagna un corner.

Al 5° angolo per i locali; sugli sviluppi incursione in area di Auteri, Rossetti lo ferma.

All 11° Auteri riceve al limite, con un bel movimento elude il marcatore e spara il destro: Bianco si rifugia in corner. Poi, ancora un angolo per i biancorossi, ma nulla di fatto.

Monteleone dalla sinistra mette palla in area e Orcino, nel tentativo di controllare, tocca con una mano. Rigore, Carparelli lo trasforma. Al 14° Soccer Borghetto avanti 1 a 0.

Al 22° sventagliata di Simonetti per Condorelli che dalla destra crossa, in area Gilardoni contrasta bene Carparelli che di testa manda fuori.

Ora gioca Calabrò come uomo più avanzato del centrocampo gialloblù alle spalle di Bianchi. Gli ospiti però non riescono a rendersi pericolosi. In compenso Letimbro attenta in fase difensiva che porta i biancorossi a cadere spesso in fuorigioco.

Al 25° palla da Simonetti a Condorelli che si accentra e calcia col sinistro rasoterra: lieve deviazione di Lovesio e Bianco blocca.

Poco dopo Condorelli calcia di potenza dalla distanza: alto.

Al 30° punizione calciata in mezzo da Orcino, Brignoli di testa indirizza la sfera verso Dell’Isola che blocca.

Al 33° Carparelli riceve sul filo del fuorigioco, si invola sulla destra, entra in area e calcia col sinistro: Lovesio recupera in tempo per opporsi e deviare in corner.

Al 36° cross perfetto dalla destra di Gagliardo per Auteri che in piena area si esibisce in uno stop e tiro al volo che fa secco Briano. 2 a 0.

Al 40° punizione di Orcino, palla lunga in area, testa di Bianchi: sul fondo.

Al 43° un pallone messo in mezzo dalla destra da Palmiere arriva a Frumento che colpisce debolmente, facile la presa di Dell’Isola.

Un minuto di recupero. Al rientro negli spogliatoi Soccer Borghetto avanti 2-0.

Secondo tempo.