Millesimo. Dopo una striscia di dodici risultati utili consecutivi, dei quali nove vittorie e tre pareggi, che l’ha proiettato al vertice del girone A di Prima Categoria, il Pontelungo si è fermato.

Ad imporre lo stop alla capolista è stato il Millesimo che, sul terreno amico, ha sfoderato una grande prestazione, imponendosi per 3 a 0. L’ultima sconfitta degli albenganesi risaliva proprio alla gara di andata contro i giallorossi, giocata lo scorso 20 ottobre ad Albenga e terminata 0-2.

La partita, giocata davanti al pubblico delle grandi occasioni, ha visto il primo tempo concludersi a reti inviolate. Intorno a metà ripresa gli ospiti sono rimasti in dieci per un’espulsione; la squadra di mister Simone Peirone ha saputo approfittarne colpendo per tre volte nell’ultimo quarto d’ora, con le reti del capitano Bove, di Salvatico e di Morielli (nella foto).

La settima vittoria in campionato lancia il Millesimo al quinto posto solitario. Il Pontelungo mantiene la vetta, ma deve guardarsi dal Soccer Borghetto, che si trova a meno 4 e dopodomani giocherà il recupero con la Letimbro. I biancorossi hanno sconfitto in rimonta l’Olimpia Carcarese. Gli ospiti sono passati in vantaggio con un gol di Zizzini su rigore; la formazione condotta da Alessandro Giunta ha ribaltato il risultato con le reti di Carparelli su rigore, Serra e Auteri.

La seconda posizione, però, attualmente è occupata dall’Aurora Calcio, che se l’è ripresa battendo 1-0 il Quiliano&Valleggia. I cairesi, in serie positiva da cinque partite, hanno segnato il gol della vittoria con Rebella dal dischetto intorno alla mezz’ora del primo tempo.

La serie di incontri senza sconfitte del Pontelungo è stata interrotta dopo dodici turni; quella dello Speranza dopo undici. Questa domenica, infatti, si è registrata anche la caduta dei rossoverdi, superati tra le mura amiche per 2-3 da un Don Bosco Vallecrosia Intemelia in evidente ripresa. I savonesi si sono portati due volte in vantaggio, con le reti di Seck e di Doci su rigore; gli ospiti hanno risposto prima con Caccamo e poi con Saba, per poi conquistare l’intera posta in palio grazie ad un gol di Marafioti allo scadere.

Esce dalla zona playoff l’Altarese, giunta al quarto pareggio consecutivo. I valbormidesi sono stati fermati sul 2-2 da un Borghetto determinato a fare punti per restare agganciato al treno salvezza. Un’autorete di Pellicciotta dopo i primi scampoli di gioco ha permesso agli ospiti di passare a condurre; poco dopo anche Lupi si è reso protagonista di uno sfortunato autogol e i granata si sono trovati sul doppio vantaggio. I giallorossi non si sono abbattuti e dopo aver accorciato le distanze con Moresco su rigore sul finire del primo tempo, hanno ristabilito la parità nelle fasi finali dell’incontro con un gol di Pellicciotta.

La Baia Alassio non sa più vincere, al punto che nelle ultime sette giornate ha racimolato solamente quattro pareggi. Tuttavia il punto ottenuto sul terreno della Carlin’s Boys è positivo, per tenersi a distanza di sicurezza dalle posizioni pericolose. Pampararo ha mantenuto inviolata la propria porta, così come gli estremi difensori locali, e a Pian di Poma è finita 0 a 0.

In un campionato nel quale i segni “X” sono frequenti, la Letimbro pare esservi abbonata, al punto che ha pareggiato ben otto delle quattordici partite giocate. L’Andora, invece, ha ottenuto cinque volte il risultato di parità. Tra i ventidue allenati da Giancarlo Delfino e Maurizio Oliva è finita 2 a 2. Per i biancoblù a bersaglio Mela dal dischetto e Paterno; per i savonesi doppietta di Carminati. Entrambe le squadre restano in zona playout.